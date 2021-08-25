В «Современнике» пока не подтвердили снятие с репертуара спектакля, на который жаловались «Офицеры России»

В театре «Современник» пока не подтвердили снятие с репертуара спектакля «Первый хлеб», на который жаловалась организация «Офицеры России». Ранее появились сведения, что постановку в новом сезоне показывать не будут.

Возле «Современника» сейчас никакого ажиотажа. Театр на данный момент находится в отпуске; это следует и из афиш: они пусты. В самом здании работает только касса. Там на вопрос о том, можно ли купить билеты на спектакль «Первый хлеб», сказали, что в октябре, когда начнется новый театральный сезон, постановки не будет – и при этом отметили, что о снятии ее с репертуара говорить нельзя. Кассирша отреагировала достаточно эмоционально, назвав появившиеся в СМИ сведения «вбросами» и пожаловавшись на то, что спектаклю «Первый хлеб» придают характер «скандальности».

Исполняющая в постановке главную роль актриса Лия Ахеджакова, в свою очередь, сказала «Эху», что в ее штатном расписании спектакль «Первый хлеб» значится.

Между тем в пресс-службе «Современника», как передает интернет-издание «Подъем», нет «ни положительного, ни отрицательного» решения по судьбе спектакля «Первый хлеб». Там отметили, что театр находится в отпуске, а афиша будет дополняться постепенно.

Ранее же несколько СМИ, в том числе газета «МК», утверждали, что снятие постановки – вопрос решенный, и связывали эти действия со «скандальными отзывами». На спектакль, премьера которого состоялась месяц назад, жаловалась организация «Офицеры России», которая увидела в нем пропаганду однополой любви, разжигание межнациональной розни и оскорбление ветеранов. Сильнее всего представителей «Офицеров России» возмутил один из монологов героини, которую играет Ахеджакова – позднее из него убрали все нецензурные слова. К жалобам присоединились и другие ветеранские организации, а также члены прокремлевской группировки SERB.

На фоне критики спектакля «Первый хлеб» со стороны ряда организаций в Следственном комитете начали проверку постановки. О результатах пока не сообщалось.