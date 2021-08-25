Конгресс интеллигенции опубликовал открытое письмо к представителям российских медиа в преддверии выборов в Федеральное собрание. По мнению членов организации, СМИ могут повлиять на состояние избирательной системы, которую власти пытаются полностью переформировать под себя. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписавших письмо, президент общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

«СМИ могут оказать огромное влияние, именно поэтому их пытаются закрывать. Вот эти объявления иноагентами и прочие «радости» — это признание того, что СМИ могут достаточно много. Мандельштам говорил, что «нигде так не уважают поэтов, как в Советском Союзе, потому что нигде, кроме как в Советском Союзе, поэтов не расстреливают». Вот с нормальными СМИ точно также и поступают», — сказал он.

По словам Л.Гозмана, цель российских властей состоит в том, чтобы как можно меньше людей участвовали в выборах, наблюдали за ними, обсуждали их, интересовались ими. «Чтобы выборы были их интимным частным делом. Чтобы люди их вообще не замечали, они делают все, чтобы выборы были незаметными. А СМИ могут пробуждать интерес к этим выборам, СМИ могут мотивировать людей участвовать в выборах. Мне кажется, что, если СМИ это будут делать, властям будет тяжелее», — подчеркнул он.

Л.Гозман также считает, что на предстоящих выборах у оппозиционных кандидатов нет шансов быть представленными в органах власти. «Но выборы — это не просто дележка мандатов сегодняшних, выборы — это подготовка к строительству новой страны, которую придется заново отстраивать на руинах после того, когда этот режим уйдет», — отметил он.