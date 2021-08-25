Правоприменительная практика закона об иноагентах привела к тому, что его могут обсудить на самом высоком уровне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность дискуссии на эту тему с участием Владимира Путина.

При этом Песков не считает внесение СМИ в реестр иноагентов выборочным. Напомним, законопроект был принят в 2017 году. Активно в реестр СМИ-иноагентов стали вносить отдельные издания и журналистов в преддверии выборов в Госдуму.



Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что российские власти намеренно создают СМИ такие условия существования, чтобы иметь рычаги давления на них.

Александр Баунов в эфире «Эха» подчеркнул, что зарубежные инвесторы, на самом деле, не спешат вкладывать деньги в российские медиа, поэтому получить иностранное финансирование крайне непросто.

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин полагают, что власти могут воспользоваться законом об иностранных агентах для того, чтобы не допустить некоторые СМИ к освещению выборов.

Движение «Голос» российские власти также считают иностранным агентом.