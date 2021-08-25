Власти России планируют ввести в школах традицию подъема флага

Это стало понятно после сегодняшней встречи президента с общественностью в преддверии нового учебного года. Воспитатель лагеря «Артек» Вячеслав Антипов предложил сделать обязательным подъем российского флага во всех школах страны.

Владимир Путин данную идею поддержал.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что уже обсуждала этот вопрос с профильными ведомствами.

Голикова также отметила, что разработка единых требований к подъему флага в школах требует дополнительных консультаций.



Традиция поднимать флаг в школах действительно существует в ряде стран мира.

В США торжественная церемония водружения флага ежедневно проходит в большинстве школ. Перед началом занятия ученики произносят клятву верности звёздно-полосатому стягу, положив руку на сердце. Они делают это под руководством и при непосредственном участии преподавателей. Практика применения этого ритуала в Штатах разнообразна. В Техасе, к примеру, помимо клятвы верности американского флагу школьники произносят аналогичную речь, обращённую к полотнищу своего штата. В Миссисипи клятву верности школьники дают всего лишь раз в месяц, в Миссури – раз в неделю. В ряде штатов клятву произносить не рекомендуется или администрация каждой школы сама решает, стоит это делать или нет. Флаг поднимают даже во многих детских садах США. Ритуал простые американцы объясняют тем, что гражданам страны необходимо иметь символ, который может всех сплотить и быть сильнее политики, общественных споров и религии.

В государственных школах Турции перед началом уроков тоже поднимают флаг, а школьники и учителя поют гимн страны. В Китае дух патриотизма жителям страны также прививают с детства. Во всех школах страны каждый понедельник проходит церемония поднятия флага. Учеников собирают на линейку на площадке перед учебным корпусом. Во время линейки на флагшток поднимают пятизвёздное красное знамя — символ революции, звучит гимн страны, его исполнение обязательно. Право поднять флаг в школах Китая в подавляющем большинстве случаев предоставляют отличникам. В школах Таиланда проводят ежедневные линейки с маршем с государственными символами и портретами короля. Занятия в школах Индии начинаются с построения учеников. Они исполняют национальный гимн, дают присягу на верность государству или читают молитву. В некоторых школах Японии на утреннем собрании проводят церемонию поднятия государственного флага под звучание национального гимна. Однако эта традиция в стране Восходящего солнца не является обязательной.

Занятия с гимна начинаются в школах Казахстана и ряде других республик Центральной и Средней Азии.

Заслуженный учитель России, академик российской академии образования Евгений Ямбург считает, что обязательная процедура поднятия флага в школах может стать формальностью, которая к тому же нарушит привычный образ жизни детей и сотрудников школ. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«При всех причитаниях по поводу того, что не должно быть формальностей, надо представить рабочий день в сегодняшней школе. Если поднимать флаг, значит дети должны за 20 минут прийти к школе, а многие опаздывают, это непременно будет вызывать раздражение. А также с учетом пандемии, когда запуск в школу идет через разные входы, когда мы не знаем, что будет дальше, здесь есть большая опасность — превращение всего этого в формальную процедуру», — сказал он.

Е.Ямбург также добавил, что у разных людей российский флаг вызывает разные воспоминания и ассоциации, поэтому на обязательную процедуру поднятия флага реакция в обществе может быть неоднозначной.

«Я бы к этому отнесся разумно и с пониманием реальной жизни на земле», — заключил он.

Политолог Сергей Марков уверен, что ежедневное поднятие флага в школах будет прививать детям патриотизм и развивать в них хорошие качества. Об этом он сказал в эфире «Эха».