В Российской академии наук жалуются на сложности с приемом на работу иностранных специалистов

Привлечь их в научно-исследовательские институты стало практически нерешаемой задачей, отметил на форуме «Технопром-2021» начальник управления международного сотрудничества РАН Сергей Маленко. По его словам, требуется ряд документов и справок, которые не относятся к научной деятельности, передает ТАСС.