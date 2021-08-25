В Кремле сообщили о переговорах лидеров России и Китая по Афганистану

Главы двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили угрозы терроризма и наркотрафика с территории страны, которую захватили боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан». Россия и Китай оказались в числе тех немногих стран, которые не стали эвакуировать свои посольства после того, как талибы без боя вошли в Кабул.