Суд назначил муниципальному депутату и участнице группы Пусси Райот Люсе Штейн год ограничения свободы

Преображенский суд Москвы назначил муниципальному депутату и участнице группы Пусси Райот Люсе Штейн год ограничения свободы. Она стала уже шестым представителем оппозиции, который осужден по так называемому санитарному делу.

Люся Штейн признана виновной в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время январских митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции. Прокурор просил для подсудимой два года ограничения свободы. По решению суда Штейн запрещено выходить из дома ночью, без уведомления властей менять место жительства, выезжать за пределы столицы, а также принимать участие в массовых акциях или просто присутствовать на них. Дважды в месяц Люся Штейн обязана являться в уголовную исполнительную инспекцию.

В последнем слове Штейн назвала дело политическим, обвинила суд в несамостоятельности решений под угрозой увольнения и сказала, что решение против нее на самом деле – это приговор всей стране.

Ранее по так называемому санитарному делу были осуждены и другие оппозиционеры. Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Степанов и Николай Ляскин получили от года до полутора ограничения свободы, а Олег Навальный – год условно.