Союз журналистов России проверят законность возможного запрета на освещение выборов для СМИ-иноагентов

Об этом сказал радиостанции «Эхо Москвы» глава организации Владимир Соловьев.

Недавно власти внесли в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь». Накануне Минюст сообщил, что основным поводом стал договор с ЕС на освещение отношений России с Евросоюзом. В руководстве телеканала отметили, что такой же договор заключали и многие государственные СМИ.

