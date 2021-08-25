Власти Петербурга решили создать собственный медиахолдинг

В него войдут телеканал «Петербург» и ряд изданий, в том числе районные газеты. Об этом пишет сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по печати. По словам чиновников, они рассчитывают на оптимизацию существующих затрат и повышения эффективности городских медиа.