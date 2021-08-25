В Южной Корее оштрафовали соцсеть Facebook на 5,5 миллионов долларов

Национальная комиссия по защите персональных данных сочла, что компания собирала сведения о пользователях и передавала их третьим сторонам. Оштрафован по той же причине и видеосервис Netflix, но на гораздо меньшую сумму – около 200 тысяч долларов. О нарушениях регулятор предупредил и компанию Google, но штрафовать не стал.