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16:32, 25 августа 2021

В Южной Корее оштрафовали соцсеть Facebook на 5,5 миллионов долларов

Национальная комиссия по защите персональных данных сочла, что компания собирала сведения о пользователях и передавала их третьим сторонам. Оштрафован по той же причине и видеосервис Netflix, но на гораздо меньшую сумму – около 200 тысяч долларов. О нарушениях регулятор предупредил и компанию Google, но штрафовать не стал.


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