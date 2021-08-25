В Кабуле талибы с палками контролируют очереди к открывшимся банкам

Это передает телеканал Sky News. Финансовые учреждения заработали впервые за десять дней после захвата столицы Афганистана боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан». Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать.