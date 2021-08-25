КПРФ обратилась в президиум Верховного суда из-за недопуска к выборам бизнесмена Павла Грудинина

Это сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, — передает Интерфакс. Ранее Центризбирком исключил директора Совхоза имени Ленина из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму. В ЦИКе сослались на сведения из Генпрокуратуры о том, что Грудинин не отказался от всех зарубежных активов. КПРФ обратилась в Верховный суд. Иск партии был отклонен.