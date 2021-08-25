Театр «Современник», по некоторым данным, снял с показа спектакль «Первый хлеб», на который пожаловались «Офицеры России». В пресс-службе театра уклонились от ответа на вопрос о судьбе постановки.

О том, что вызвавший скандал спектакль зрителю больше не покажут, написали сразу несколько СМИ. В пользу этого говорит и афиша «Современника» на октябрь, которую можно посмотреть на сайте театра – постановки в ней нет. В кассах же, как пишет издание Znak.com, отвечают, что «Первый хлеб» сняли с показа из-за «скандальных отзывов и негативного фона». Навсегда ли — не известно. В пресс-службе театра содержательного комментария не дали – там предложили «дожить» до открытия сезона 1 октября. Представитель театра сказал изданию «Подъем», что пока по спектаклю нет решения – ни положительного, ни отрицательного, сейчас все в отпуске. Исполнительница главной роли Лия Ахеджакова сказала Эху, что в репертуаре на октябрь, который ей прислали из театра, постановка есть.

Премьера «Первого хлеба» состоялась в июле, сразу после нее представители «Офицеров России» пожаловалась в Генпрокуратуру и Следственный комитет – они нашли в постановке пропаганду однополой любви, разжигание межнациональной розни, оскорбления чувств верующих и ветеранов. Больше всего их возмутил один из монологов героини Ахеджаковой. Из него в итоге убрали все нецензурные слова.

На жалобы «Офицеров России», к которым присоединились другие ветеранские организации и прокремлевская группировка SERB, отреагировали в Следственном комитете. Глава ведомства поручил провести проверку