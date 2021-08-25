Оператор «Северного потока – 2» может оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде Германии. Такие пояснения дал суд Дюссельдорфа. Ранее сегодня он постановил, что введенное в ЕС правило для газового рынка применимы и к российскому газопроводу. Это означает, что «Газпром» сможет воспользоваться не более чем половиной его мощности.