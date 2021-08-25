В России может появиться традиция поднимать флаг в школах

Соответствующую идею поддержал президент Владимир Путин. Сегодня на встрече с учителями и родителями он напомнил, что во многих странах мира в учебных заведениях, а также других учреждениях, символы государства поднимаются, либо вешаются ежедневно. При этом, отметил Путин, нужен общегосударственный стандарт. Он также подчеркнул, что данная инициатива требует небольших финансовых вложений.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что уже обсуждала этот вопрос с профильными ведомствами. Она подчеркнула, что закон об образовании не препятствует, а, наоборот, поощряет такую инициативу.