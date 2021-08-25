Пятиэтажное здание филиала Эрмитажа появится в бывшей промзоне завода ЗИЛ в Москве

Проектная документация на новый объект согласована Мосгосэкспертизой под названием «Музей искусств». Помимо собственно выставочных площадей, здесь будет конференц-зал, интерактивная зона магазины сувениров и книг и другие помещения. Филиал Эрмитажа будет выдержан в стиле конструктивизма с двойными стеклами, которые препятствуют попаданию ультрафиолета, вредных для произведений искусства. Подвальный этаж будет отведен для служб подготовки выставок. На трех этажах, со второго по пятый, будут расположены собственно выставочные залы. Рядом со зданием появятся цветники и кустарники.

«Музей искусств» станет частью масштабного проекта, который уже реализуется на территории бывшей промзоны ЗИЛа. Здесь уже работает школа, хоккейный дворец ЦСКА, школа синхронного плавания Анастасии Давыдовой и другие объекты.

Общая бюджет проекта реновации промзоны ЗИЛа оценивается почти в 4,5 миллиарда рублей. Ее предполагается закончить к 2023 году.