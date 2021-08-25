Президент России Владимир Путин поддержал идею о подъеме российского флага в школах. По его словам, для этого нужен общегосударственный стандарт. Глава государства сегодня общался с педагогами, учениками и родителями в преддверии нового учебного года. Он также поддержал идею о контроле родителей за качеством школьного питания и призвал усовершенствовать систему оплаты труда педагогов.