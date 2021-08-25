В Кабуле совершено нападение на российский вертолет, который занимается авиаперевозками гуманитарных миссий ООН

В Кабуле неизвестные совершили нападение на российский вертолет, который занимается авиаперевозками в Афганистане в интересах гуманитарных миссий ООН. Его эксплуатирует авиакомпания «Ютэйр», сообщает РБК. Сегодня стало известно, что некие неустановленные лица проникли на борт вертолета, вскрыли контейнер с аварийным оборудованием, а также повредили внутреннюю обшивку. В пресс-службе перевозчика говорят, что уже привели машину в порядок, и она готова к вылетам.