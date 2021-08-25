Главы Apple, Amazon и Google сегодня должны обсудить с Джо Байденом вопросы кибербезопасности

Главы крупнейших американских компаний Apple, Amazon и Google сегодня должны обсудить с президентом США Джо Байденом вопросы кибербезопасности.

После того, как российские хакеры атаковали крупнейший трубопровод Восточного Побережья США Colonial Pipeline, что привело к перебоям поставок нефти и топлива для 50 миллионов американских потребителей, президент США Джо Байден заявил о необходимости инвестиций частного сектора в кибербезопасности — признав при этом, что заставить компании это сделать президент не может. До Colinial Pipeline российские хакеры совершили крупнейшую в историю кибератаку на правительство США через программное обеспечение Solar Wind. На сегодняшней встрече в Белом Дом Джо Байден, скорее всего, обратится к главам Apple, Amazon, Google, Microsoft и возможно, IBM и, а также родительской компании Гугла Aplhabet, с просьбой сделать инвестиции в кибербезопасность. Отношения Администрации Байдена с высокотехнологичными компаниями, при этом, нельзя назвать дружескими — так, правительство США, по данным прессы, рассматривает вопрос о начале расследования Apple, Amazon и Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Команда Байдена также часто критикует роль IT-гигантов в распространении дезинформации, а сам президент США заявил недавно, что такие платформы как Фейсбук «убивают людей», когда дело доходит до дезинформации о вакцинах от коронавируса.

В июле Джо Байден подписал меморандум, который предусматривает усиление контроля за безопасностью в ключевых американских компаниях.