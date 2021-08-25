Суд в Москве запретил размещать на видеохостинге YouTube видеоролики с деятельностью так называемых «зацеперов»

Соответствующий иск ранее подавала транспортная прокуратура.

Мещанский суд Москвы увидел среди выложенных на YouTube видеороликов те, которые популяризируют «зацепинг» — это способ передвижения на поездах снаружи, например, на крышах. Прокуратура, подававшая иск к компании Google, считает, что подобные видеозаписи несут угрозу – особенно для несовершеннолетних, которых такие видеоролики, как утверждается, побуждают к «зацепингу». В результате этого жизнь и здоровье могут быть в опасности, добавили в ведомстве. Теперь, если решение Мещанского суда вступит в силу, Роскомнадзор сможет заблокировать страницы, на которых размещены видеоролики с «зацеперами». Впрочем, регулятор это делал и раньше. В марте 2017 года он заблокировал почти 200 сайтов с фотографиями и видеозаписями запрещенной езды на внешней стороне электричек и поездов. Субкультуру «зацепинга» эксперты Роскомнадзора тогда признавали «скрытой формой суицидального поведения». В том же году в уголовном кодексе появилась статья, по которой «зацеперам» может грозить штраф до 300 тысяч рублей либо же до 2 лет заключения.

Осенью прошлого года в РЖД сообщили, что большинство инцидентов на железной дороге происходит по вине «зацеперов» и пешеходов в наушниках, при том, что на решение проблемы за последние 10 лет было вложено около 30 млрд рублей.