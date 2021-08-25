По Московскому центральному кольцу начал курсировать двухэтажный поезд. Как сообщил мэр Сергей Собянин, он будет ходить в тестовом режиме до 8 сентября. Затем жители Москвы проголосуют, нужен такой поезд или нет. По словам градоначальника, столичные власти готовы выбрать производителя таких составов.