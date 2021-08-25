Следственный комитет России проверяет сорокалетнего жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней девочки. Ее тело было обнаружено на минувшей неделе спустя почти два месяца поисков. У следствия есть достаточные основания полагать, что именно этот человек совершил убийство, — говорится в сообщении пресс-службы СК. Другие подробности не приводятся. Напомним, что, по данным газеты «Коммерсантъ», расследуется дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени.