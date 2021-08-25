Герой одной из обложек американской группы Nirvana подал иск к музыкантам. Речь идет о жителе США, чье младенческое фото украшало самую известную работу команды – альбом Nevermind.

Спенсер Элден, — так зовут мужчину, которому уже 30 лет, — в своем иске говорит, что все последнее время он испытывает моральные страдания, так как его имя и вся его жизнь теперь привязана к этой фотографии, — пишет британская The Guardian. На фото, которое Nirvana поместила на обложку альбома Nevermind, Элдену было 4 месяца — он изображен там полностью обнаженным под водой и плывущим к долларовой банкноте, висящей на рыболовном крючке. Как обращает внимание портал Variety, эту обложку называют одной из самых известных в мире рок-музыки.

Истец называет это намеренной продажей детской порнографии, которую группа и студия использовали для продвижения себя и своей музыки. Но вот, в частности, BBC выяснила, что в Штатах простое изображение обнаженного младенческого тела не считается порнографией. Однако, защитники Элдена настаивают на том, что включение в коллаж долларовой банкноты создает ощущение того, что мальчик выглядит как секс-работник. Они также говорят, что родителям истца обещали, что его гениталии будут заклеены стикером, но этого сделано не было.

Британская The Telegraph отмечает, что всего в иске фигурирует полтора десятка ответчиков. Среди них — бывшие участники Нирваны, менеджер Курта Кобейна, а также его бывшая жена. С каждого из них мужчина просит взыскать по 150 тысяч долларов. Портал Variety, правда, добавляет, что сам Элден не раз воссоздавал свой же образ — последний раз позируя в бассейне по случаю 25-летия со дня выхода альбома.

Между тем истец в последние годы нередко воссоздавал свой же образ. Так, он позировал в бассейне по случаю 25-летия со дня выхода альбома Nirvana.