Z Архив новостей новости
5 5 6 724
14:10, 25 августа 2021

Власти Ленобласти проверят все больницы после раскрытия дела о массовых фальшивых справках о вакцинации

Власти Ленинградской области проверят все больницы после раскрытия дела о массовых фальшивых справках о вакцинации. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по редкой статье. Следователи задержали пять медиков во всеволожском районе в ленинградской области. Как пишет «Фонтанка.ру», врачи вместе с сообщниками организовали настоящий конвейер по выдаче фальшивых свидетельство о вакцинации. Причем фальшивыми документы по сути даже не были. Запись на госуслугах появлялась, сертификат отдавали, вот только укол не делали и вакцину уничтожали. Для того чтобы получить свидетельство, не делая себе прививки, нужно было заплатить 12 тысяч рублей и отправить копии своих документов. Оперативники провели контрольную закупку и задержали предполагаемых мошенников. Против них возбудили уголовное дело по редкой статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Власти региона теперь проверяют все больницы и пункты вакцинации.

По предварительной информации, оборот преступников составлял более 30 миллионов рублей в месяц, каждый шестой, кто шел на укол в областной больнице, на самом деле не делал прививку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна выиграть на выборах безоговорочно и честно По его словам, «единороссам» не стыдно смотреть людям в глаза…

5 67 6 11594
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 113 6 10186 23.08
Новости

Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», развил и детализировал свою идею о раздаче денег избирателям Необходимость в выплатах глава государства увидел в связи с разгоняющейся инфляцией…

5 40 6 5414
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 46 6 6637 24.08
Новости

Оператор газопровода «Северный поток — 2» не сумел добиться в суде вывода из-под новых требований Евросоюза Компания оспаривала действия так называемой газовой директивы ЕС, однако Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал ему в удовлетворении требований…

5 33 6 5334
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 103 6 17375 24.08
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 81 6 14316 19.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 100 6 17532 19.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5747 20.08
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 198 6 36079 19.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 46 6 8500 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 176 6 32886 19.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9561 20.08
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Трудно быть богом Провал двадцатилетнего проекта построения современного государства в Афганистане – ещё один пример. Американцы взялись за него не по своей воле…

5 127 6 40319 18.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 49 6 9910 19.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 127 6 26446 20.08

Популярное за неделю

Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение медицинских масок для учителей в школах По данным мэра, в московских школах около 80% педагогов привиты от коронавируса…

5 6 6 53777
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Теперь в изложении всего МИДа это, оказывается, милейшие, безобидные ребятишки, которых какой-то враг занес, впилил прямо в реестр террористов, экстремистов…

5 46 6 96458 18.08
#слушать 51:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 9 6 4445 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 177 6 209473 23.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…

5 30 6 83750 22.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9236108
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5005394

Сегодня в эфире