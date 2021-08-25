Власти Ленобласти проверят все больницы после раскрытия дела о массовых фальшивых справках о вакцинации

Власти Ленинградской области проверят все больницы после раскрытия дела о массовых фальшивых справках о вакцинации. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по редкой статье. Следователи задержали пять медиков во всеволожском районе в ленинградской области. Как пишет «Фонтанка.ру», врачи вместе с сообщниками организовали настоящий конвейер по выдаче фальшивых свидетельство о вакцинации. Причем фальшивыми документы по сути даже не были. Запись на госуслугах появлялась, сертификат отдавали, вот только укол не делали и вакцину уничтожали. Для того чтобы получить свидетельство, не делая себе прививки, нужно было заплатить 12 тысяч рублей и отправить копии своих документов. Оперативники провели контрольную закупку и задержали предполагаемых мошенников. Против них возбудили уголовное дело по редкой статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Власти региона теперь проверяют все больницы и пункты вакцинации.

По предварительной информации, оборот преступников составлял более 30 миллионов рублей в месяц, каждый шестой, кто шел на укол в областной больнице, на самом деле не делал прививку.