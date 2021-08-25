Суд Германии отказался выводить из-под новых требований ЕС газопровод «Северный поток – 2». Жалобу оператора проекта отклонили на слушаниях в Дюссельдорфе.

Незадолго до окончания строительства акционерное общество обратилось в высший суд земли Северный Рейн-Вестфалия – по месту главного офиса Сетевого агентства ФРГ. Ведомство ответственно за проведение директивы Евросоюза, ограничивающей монополию на использование сетей на территории ЕС. Согласно этому правилу, транспортировка и распределение газа должны быть разделены. Все предприятия, которым принадлежат газопроводы, должны осуществлять доступ к ним для других пользователей внутри ЕС. За это возможно взимать плату. Таким образом директива Евросоюза создает рамочные условия для рыночной конкуренции в области сетевого пользования и предотвращает ценовой беспредел. «Северный поток 2» должен подчиняться европейскому регулированию, поскольку 54 километра газопровода проходят по территории ЕС.

Предписание было принято в Германии в 2019 году. Юристы акционерного общества аргументируют, что к этому времени в газопровод было инвестировано более шести миллиардов евро. Поэтому был подан запрос на освобождение концерна от действия этой директивы. Во время заседания судья подчеркнула, что газопровод к этому времени не был завершен в строительно-техническом смысле. Сетевое агентство считает, что предприятие может получать прибыль, взимая плату за использование газопровода от других фирм в рамках директивы Евросоюза.

Процесс пока еще не завершился. Оператор может обжаловать решение суда в Верховной судебной палате ФРГ.