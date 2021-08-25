СМИ, которых признали иностранными агентами, могут запретить освещать выборы, — обращает внимание Русская служба BBC

Это следует из требования закона, который был принят весной, — рассказали журналистам некоторые эксперты. В Центризбиркоме накануне заверили, что в ближайшее время они разъяснят положение закона, в том числе, в вопросе о допуске СМИ со статусом иностранного агента к освещению выборов.

Вопрос правоприменения закона об иноагентах в случае необходимости будет ставиться на встречах Совета по правам человека с президентом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы действительно знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом и мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный правильный рабочий процесс. Конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече [Совета по правам человека] с президентом. Это рабочий процесс, он правильный, и, если в ходе общения с Минюстом будут выявлены непонятные места, их предстоит прояснять», — сказал он.