Театр «Современник», как пишет «Московский комсомолец», снял с показа вызвавший скандал спектакль «Первый хлеб»

Театр «Современник», как пишет газета «Московский комсомолец», снял с показа вызвавший скандал спектакль «Первый хлеб». В то же время, в кассах театра говорят, что пока рано делать вывод об окончательной отмене постановки.

Ранее стало известно о том, что следователи начали проверять спектакль по жалобе прокремлевской общественной организации «Офицеры России». Там считают, что некоторые сцены оскорбляют ветеранов. В свою очередь, актриса Лия Ахеджакова, которая исполняет одну из главных ролей в пьесе, эти обвинения отвергает. В самом театре, как пишет издание, объяснили причину снятия постановки возникшим скандалом.