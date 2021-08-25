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14:04, 25 августа 2021

Россия подключается к эвакуации иностранных граждан из Афганистана, сообщили в Министерстве обороны

В ближайшее время из страны вывезут порядка 500 человек. Четыре самолет – три военных транспортника и один пассажирский лайнер –уже приземлились в аэропорту Кабула, пишет турецкое агентство Анадолу. По его данным, для участия в процессе эвакуации в афганскую столицу также прибыли ряд российских чиновников. Как сообщали в Минобороны, на борту каждого самолета находится врачебно-сестринские бригады военных медиков с оборудованием и медикаментами для оказания помощи эвакуируемым из Афганистана россиянам и гражданам Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Распоряжение вывозить людей отдал президент Владимир Путин, сообщили в Минобороны. Западные страны начали закрывать свои диппредставительства и эвакуировать сотрудников, когда 15 августа запрещенное в России террористическое движение Талибан взяло контроль над Кабулом. В Москве поначалу говорили, что у них нет таких планов, однако позже стало известно, что людей вывозить все же будут. Несколько дней назад желающих покинуть Афганистан попросили связаться с посольством. По данным МИДа, в стране находится порядка ста граждан России, в основном этнических афганцев. Основным способом выбраться из страны остается аэропорт Кабула.

Сегодня телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что талибы заблокировали дороги в аэропорт. Они пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, у которых есть виза или приглашение от властей западных стран. О таком решении представители группировки предупреждали накануне. По данным телеканала в самом Кабуле начинается паника.

Уже 10 дней в кабульском аэропорту занимаются в кабульском аэропорту американские военнослужащие и их союзники по НАТО занимаются обеспечением безопасности при эвакуации иностранцев и некоторых граждан Афганистана. В Вашингтоне говорят, что за это время им удалось вывезти уже 70 тысяч человек, однако, по предварительным планам, США планируют завершить эту операцию 31 августа. Президент страны Джо Байден не исключает, что американские военнослужащие могут остаться в кабульском аэропорту после этой даты. Американские власти, как передает телеканал CNN, признают, что не смогут эвакуировать из Афганистана всех сотрудничавших с ними афганцев. Источник телеканала в Белом доме сказал, что общее количество вывезенных даже близко не соответствует тому, сколько в идеале следует эвакуировать.

Новое руководство Афганиста будет постепенно расправляться с теми, кого не успеет вывезти Запад, — сказал «Эху» руководитель центра Европа – Ближний Восток института Европы РАН Александр Шумилин. По его мнению, победа талибов была во многом обеспечена психологическим фактором.


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