Крупный пожар на юго-востоке Самарской области удалось локализовать, — сообщил губернатор Дмитрий Азаров

Крупный пожар на юго-востоке Самарской области удалось локализовать, — сообщил сегодня губернатор Дмитрий Азаров. В частности, речь идет о национальном парке Бузолукский бор, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров. Работа пожарных была осложнена тем, что в области сейчас около 40 градусов.