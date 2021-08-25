Европейский суд по правам человека отклонил просьбу сотен французских пожарных о приостановке их вакцинации. Они пытались оспорить соответствующий закон, считая, что нарушены их право на частную жизнь. Иск подавали почти 700 человек. Конституционный совет Франции в начале месяца поддержал с оговорками одобренный парламентом страны закон о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Они в том числе предусматривают обязательную вакцинацию медиков, преподавателей и пожарных.