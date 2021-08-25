ВОЗ констатирует, что темпы распространения коронавируса в мире стабилизировались

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что темпы распространения коронавируса в мире стабилизировались. За неделю выявляют в разных странах в общей сложности около 4,5 миллионов новых случаев. На протяжении последних двух месяцев ситуация была более тревожная. Отмечу, что в России за минувший день коронавирус был подтвержден к 19,5 тысяч граждан. Остается высокой смертность. За сутки скончались 809 человек.