Уровень внутренней миграции в России за прошлый год стал самым низким за последние 9 лет

Место жительства за это время сменили более 3,5 миллионов человек. Как сообщает РБК годом ранее переехать в другой регион решили на 500 тысяч россиян больше. Внутренняя миграция как показатель активности населения, начала снижаться еще до пандемии. Ограничительные меры, в частности закрытие МФЦ, которые были введены в связи с распространением COVID-19 только усугубили этот процесс. Многие россияне вынуждены были скорректировать свои планы и переждать сложные времена. Кроме того, государство, выплачивая компенсации и субсидии, невольно притормозило процесс. Отчасти этому способствовало и развитие удаленки. Люди могли работать в другом регионе, оставаясь в своем. В ближайшее время демографы предсказывают пусть и незначительное, но увеличение масштабов внутренней миграции.

Самыми привлекательными для россиян стали Крым и Севастополь, Краснодарский край, а также пригороды двух столиц. Наиболее массовым был отток населения из Чукотки, Магаданской области и республики Коми.