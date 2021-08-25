Кремль: Решение суда в Германии по иску оператора газопровода «Северный поток – 2» относится к корпоративным спорам

В Кремле считают, что решение суда в Германии по иску компании оператора газопровода «Северный поток – 2» относится только к корпоративным спорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение о дальнейших действиях должна принимать сама компания.

Суд в Дюссельдорфе постановил, что введенные в Евросоюзе правила для газового рынка применимы и к российскому газопроводу. Это означает, что «Газпром» сможет воспользоваться не более чем половиной его мощности.