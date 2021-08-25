В Кремле отнесли поддержку «Крымской платформы» к области существенных разногласий с Турцией

В Кремле отнесли поддержку международного форума «Крымская платформа» к области существенных разногласий России с Турцией. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер. Не просто декларативный, он действительно основывается на реальном прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших крымский коллег. Мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, ровно как и другим странам, реальное положение с этим российским регионом.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении более 100 крымских татар в России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера после его телефонного разговора с турецким коллегой. Главы государства также обсудили участие украинских самолетов в тушении пожаров в Турции, Эрдоган поддержал работу международного форума «Крымская платформа». В ходе открывающейся сегодня международной площадки будет обсуждаться вопрос передачи Крыма Украине.