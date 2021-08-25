Песков: Вопрос правоприменения закона об иноагентах при необходимости будет ставиться на встречах СПЧ с президентом

Вопрос правоприменения закона об иноагентах в случае необходимости будет ставиться на встречах Совета по правам человека с президентом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы действительно знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом и мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный правильный рабочий процесс. Конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече [Совета по правам человека] с президентом. Это рабочий процесс, он правильный, и, если в ходе общения с Минюстом будут выявлены непонятные места, их предстоит прояснять», — сказал он.

СМИ, признанным иноагентами, в том числе телеканалу «Дождь», могут запретить освещать избирательный процесс. На соответствующую норму закона обратила внимания Русская служба BBC, это подтверждают эксперты. Поправка, о которой идет речь, впервые будет применена на выборах в Госдуму в сентябре. Иностранным агентам запрещено также «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума», — говорится в поправке, появившейся лишь ко второму чтению законопроекта, внесенного в конце прошлого года. Ее буквальная интерпретация не оставляет СМИ-иноагентам возможности освещать выборы, отмечают опрошенные Русской службой BBC эксперты. Нарушения грозят иноагентам крупными штрафами – до 100 тысяч в первый раз, к третьему нарушению сумма штрафа возрастает до 5 миллионов рублей. Центризбирком обещает в ближайшее время представить разъяснения по работе признанных иноагентами медиа на выборах.

За последние месяцы в реестр иностранных агентов Минюстом были внесены «Важные истории», «Дождь», The Insider, VTimes, «Первое антикоррупционное СМИ» и «Медуза».