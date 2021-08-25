Медленные темпы вакцинации от коронавируса обойдутся мировой экономике в триллионы долларов

Пока развитые страны во всю вакцинируют население, государства с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны серьезно отстают. Они в основном и ощутят на себе экономические последствия, следует из доклада, представленного исследователями Economist Intelligence Unit. По их подсчетам, те страны, которым не удастся привить 60% населения к середине 2022 года, за следующие три года суммарно потеряют около 2 триллионов евро. Большая часть убытков придется на развивающиеся страны, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона, что еще ощутимее замедлит их сближение с более богатыми государствами. Авторы отчета подчеркивают, что международные усилия по обеспечению вакцинами бедных стран не оправдали даже самых заниженных ожиданий. И маловероятно, что разрыв в уровнях доступности препаратов когда-либо сократится. По подсчетам агентства ТАСС, в мире сделано уже более 5 миллиардов прививок – половина из них приходится на Китай и Индию. В России хотя бы первой дозой привито около 35% взрослого населения.

Всего в мире используется 10 вакцин. Российский препарат «Спутник» зарегистрирован в 70 странах, но пока так и не получил одобрения европейского регулятора и Всемирной организации здравоохранения.