Российский суд вынес первое решение в пользу задержанного на акции в поддержку Алексея Навального. Жителю Владивостока Кириллу Петрову присудили 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, — пишет интернет-издание Znak. Петрова задержали на акции 31 января и оштрафовали на 15 тысяч рублей, однако, весной Приморский краевой суд признал решение о штрафе незаконным и прекратил производство из-за отсутствия состава правонарушения. Всего на акциях в поддержку Навального в России минувшей зимой и в начале весны, по оценкам правозащитников, были задержаны более 15 тысяч человек.