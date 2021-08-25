Власти США, по данным CNN, признают, что не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев

Власти США, по данным телеканала CNN, признают, что не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев. Эвакуация из Афганистана, как предполагается, должна завершиться до 31 августа.

За последние 10 дней из Афганистана удалось вывезти 70 тысяч гражданских лиц – однако, по словам источника в Белом доме, это и близко не соответствует тому, сколько еще людей нужно эвакуировать. Кроме того, часть вывезенных людей, отмечает собеседник телеканала, связаны не с США, а с европейскими союзниками.

В настоящий момент именно американские военные обеспечивают безопасность в аэропорту Кабула. Президент США Джо Байден на экстренном саммите лидеров стран G7 подчеркнул, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из афганской столицы в ранее установленные сроки – к концу августа. И это при том, что Франция, Германия и Великобритания просили продлить вывоз всех желающих. Вместе с тем в Белом доме подчеркнули, что Пентагон и Госдепартамент готовят запасные планы для возможной корректировки графика.

Между тем захватившее власть в Афганистане движение «Талибан», запрещенное в России и признанное террористическим, ранее неоднократно заявляло, что любые варианты эвакуации после 31 августа будет рассматривать как «продление оккупации».

Аэропорт Кабула остается единственным местом, откуда можно покинуть Афганистан. С момента свержения правительства талибами там скопились тысячи людей, желающих покинуть страну.