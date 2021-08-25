Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады в Токио на дистанции 50 м брассом. Его время — 46,49 секунды. Золотая медаль Жданова стала второй наградой высшего достоинства для российской сборной на играх в Токио.