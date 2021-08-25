Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту в Кабуле, — передает телеканал «Аль-Джазира». Контрольно-пропускные пункты установлены в нескольких километрах от въезда. На территорию аэропорта пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визы.

Сегодня в Кремле сказали, что видят и анализируют все сообщения от граждан Афганистана, которые просят помочь им покинуть страну, в том числе, это касается и студентов военных вузов. Напомним, что группировка «Талибан» запрещена в России.