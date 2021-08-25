Следователи задержали пятерых медиков по делу о лжевакцинации в Ленинградской области

Как пишет местное интернет-издание «47 news», в больнице Всеволожска массово выдавали поддельные сертификаты о вакцинации, а также вносили соответствующие сведения на портале «Госуслуги». По данным следствия, поддельным оказывался каждый шестой сертификат. В деле фигурирует муниципальный депутат, а также частный детектив. Согласно материалам следствия, фальшивые сертификаты получали, в том числе, жители других регионов. При этом подозреваемые, как пишет издание, использовали маркировку с настоящих ампул вакцины «Спутник V», 600 доз были предназначены для уничтожения.