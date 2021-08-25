Мировой дефицит полупроводников приведет к сокращению производства машин по итогам года на 7-9 млн штук

Мировой дефицит полупроводников приведет к сокращению производства машин по итогам года на семь или даже девять миллионов штук. Ситуация стабилизируется не раньше следующего года, — говорится в докладе международных экспертов, который оказался в распоряжении агентства «Интерфакс». В прошлом году, по оценке специалистов, в мире было выпущено на 16% машин меньше, чем годом ранее. Авторы исследования добавляют, что дефицит полупроводников возник еще до пандемии. Ситуацию осложнил рост спроса со стороны производителей других товаров, в частности, бытовой электроники, и проблема с доставкой компонентов.