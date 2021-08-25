Афганистану угрожает голод, — предупреждают специалисты Всемирной продовольственной программы ООН

Могут пострадать почти 14 из 39 миллионов жителей страны, — приводит агентство Reuters слова одного из экспертов. Всему виной не только вооруженный конфликт, но и засуха, пандемия коронавируса и общее ухудшение экономических показателей. По предварительным оценкам, для предотвращения гуманитарной катастрофы, Афганистан должен к сентябрю получить не менее 200 миллионов долларов. Ситуация в этой стране обострилась после прихода к власти признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан».