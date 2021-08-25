Суды восстановили на работе по меньшей мере 10 сотрудников московского метрополитена после массового увольнения весной

Суды восстановили на работе по меньшей мере десятерых сотрудников московского метрополитена после массового увольнения минувшей весной. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще четыре десятка человек ожидают разбирательств.

Между тем представители профсоюза предложили руководству столичной подземки пойти на мировое соглашение. Ранее пресса писала о массовых отстранениях от работы сотрудников общественного транспорта Москвы. Причем, по сведениям представителей профсоюза, речь шла о людях, чья информация оказалась в интернете после утечки базы данных сторонников Алексея Навального. В руководстве метро подобные увольнения отрицали.