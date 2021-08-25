Союз журналистов России проверяет законность возможного запрета на освещение выборов для СМИ со статусом иноагента

Недопуск СМИ-иноагентов к освещению выборов может считаться нарушением свободы слова и свободы распространения информации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Эту информацию сегодня утром распространили несколько СМИ, наши юристы сейчас пытаются разобраться, насколько это соответствует действительности. Недопуск СМИ к выборам может считаться нарушением свободы слова и свободы распространения информации. К окончательному решению пока не пришли», — сказал он. Соловьев отметил, что в случае, если СМИ-иноагенты действительно не будут допущены к освещению выборов, Союз журналистов будет обращаться к законодателям для решения этого вопроса.

СМИ, признанным иноагентами, в том числе телеканалу «Дождь», могут запретить освещать избирательный процесс. На соответствующую норму закона обратила внимания Русская служба BBC, это подтверждают эксперты. Поправка, о которой идет речь, впервые будет применена на выборах в Госдуму в сентябре. Иностранных агенты, за исключением попавших в реестр физлиц, «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую» выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению результата на выборах. Кроме того, иностранным агентам запрещено также «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума», — говорится в поправке, появившейся лишь ко второму чтению законопроекта, внесенного в конце прошлого года. Ее буквальная интерпретация не оставляет СМИ-иноагентам возможности освещать выборы, отмечают опрошенные Русской службой BBC эксперты. Нарушения грозят иноагентам крупными штрафами – до 100 тысяч в первый раз, к третьему нарушению сумма штрафа возрастает до 5 миллионов рублей. Центризбирком обещает в ближайшее время представить разъяснения по работе признанных иноагентами медиа на выборах.

За последние месяцы в реестр иностранных агентов Минюстом были внесены «Важные истории», «Дождь», The Insider, VTimes, «Первое антикоррупционное СМИ» и «Медуза». Ранее в Кремле подчеркивали, что статус иноагента не означает запрета на работу, а включение СМИ в реестр не является политической цензурой.