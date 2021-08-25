Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшей в плавании на 100 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году.