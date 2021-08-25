Американец с обложки альбома группы Nirvana судится с оставшимися в живых членами команды

Американец, чье младенческое фото появилось на обложке самого знаменитого альбома группы Nirvana, подал в суд на оставшихся в живых членов команды. Спенсер Элден утверждает, что обнаженное изображение представляет собой детскую порнографию. На обложке альбома Nevermind 30-летней давности голый младенец плывет под водой за долларовой банкнотой на рыболовном крючке. Многие годы эту картинку трактовали как критику капитализма, однако, адвокат Элдена, как пишет журнал Variety, настаивает, что снимок представляет младенца в качестве секс-работника. Сейчас Спенсер требует от каждого из ответчиков по 150 тысяч долларов.