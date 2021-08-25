Число россиян, взявших микрозаймы, как пишет газета РБК, за полгода выросло почти на четверть

К июлю их стало почти 12 млн человек. Прирост новых мирозаемщиков, по сравнению с концом прошлого года, составил свыше 2 млн человек, следует из данных крупнейшей на рынке организации «МиР». Это больше, чем за весь прошлый год: как отмечается, в пандемийном 2020-м база активных клиентов микрофинансовых организаций выросла менее чем на 10%, или на 835 тысяч человек. Всего же на таких заемщиков, если учитывать данные Росстата, приходится почти 16% экономически активного населения.

Эксперты на рынке микрозаймов отмечают, что в большей степени речь идет о притоке новых клиентов, никогда ранее не бравших кредиты. Эти россияние, по словам аналитиков, нуждаются в таких средствах из-за отсутствия роста доходов. Всего же за первые 6 месяцев этого года россияне заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд рублей.

Между тем Центробанк в октябре прошлого года сообщал, что в России насчитывалось почти 42 млн заемщиков, из них чуть более 5,5 млн – с микрозаймами.