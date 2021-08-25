В России впервые за 8 дней было зафиксировано более 800 умерших от коронавируса за сутки. Это следует из данных оперативного штаба. Также за сутки в стране было выявлено более 19,5 тысяч новых случаев. С минувшей субботы эта цифра держится ниже отметки в 20 тысяч. По-прежнему больше всего заразившихся в Москве – более 1400. Следом идет Санкт-Петербург, где заболели примерно на 20 человек меньше. В то же время, в оперативном штабе подчеркивают, что в российской столице зафиксирован самый низкий темп прироста заразившихся коронавирусом.