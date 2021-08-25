СМИ со статусом иноагента могут запретить освещать выборы в Госдуму, — обращает внимание Русская служба Би-би-си

В новом законе, который был принят лишь весной, говорится, что подобные издания не могут осуществлять деятельность, которая способствует или препятствует избранию кандидатов, а также участвовать в выборах в иных формах. В Центризбиркоме уже пообещали дать разъяснения по этому поводу. В свою очередь политолог Глеб Павловский сказал в эфире «Эха», что, используя эту норму, власти хотят снизить число журналистов на избирательных участках в сентябре.

Павловский полагает, что Кремль в своих решениях руководствуется не логикой, а инерцией и инстинктами. В списке СМИ-иностранных агентов, который ведет министерство юстиции, уже более 40 изданий и журналистов. Недавно туда внесли телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории».